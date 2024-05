A Villa Bertelli: Senso e Venus versus Minnie

Doppia inaugurazione domani alle 15 nella Sala Ferrario per le mostre Senso di Michelino Iorizzo (foto) e Venus vs Minnie di Massimo Pennacchini curate da James Castelli. Quadri di Iorizzo alle pareti della Sala Ferrario e opere di Pennacchini nella Sala Treccani fino al 1 giugno, tutti i giorni 16- 19. Ingresso libero. Un assaggio della produzione di due artisti, autore iconico del nostro tempo, Iorizzo e il “pittore del tango” soprannome di Pennacchini. In collezioni e musei internazionali Iorizzo è rinomato per i ritratti femminili, creazioni di volti immaginari che evocano mistero, sogno e malinconia legati al passato attraverso una patina di antico. Pennacchini è un artista contemporaneo figurativo: passione e sensualità si sprigionano nelle figure avvinte nel tango.