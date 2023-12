A Villa Argentina la storia dei film balneari

L’inverno è arrivato, ma la Biblioteca Caprili, per i Venerdì di Milziade, propone un incontro

che rimanda all’estate. Oggi alle 16,30, a Villa Argentina presentazione del libro “Tipi da spiaggia – La commedia balneare nel cinema italiano dal 1930 ai giorni nostri” Editrice L’Ancora. E’ un saggio, scritto da Umberto Guidi e Chiara Sacchetti, che ricostruisce la storia del cinema degli ombrelloni in Italia: i film ispirati alla vacanza al mare. Da “Domenica d’agosto” a “Il sorpasso” (in foto Gasman) estate” e altri I film balneari rappresentano una lunga tradizione nella storia del cinema italiano, una produzione in cui le opere

seriali si alternano a titoli di qualità. L’incontro, al quale partecipano gli autori, è condotto da Stefano Pasquinucci. Ingresso libero.