A Villa Argentina c’è Maria Grazia Piastri

Villa Argentina, martedì dalle 16:30, ospita nella Sala Parenti, Maria Grazia Piastri che dialoga con Rossella Francesconi e presenta il libro ‘Poi furono le ali – Ragazzo hikikomori’ edizioni Pezzini. “Hikikomori” è un termine giapponese che significa “stare in disparte” indica una condizione di volontario isolamento. Il fenomeno socio-psicologico nasce in Giappone negli anni’80 e si diffonde in molte nazioni. I giovani, affetti dalla sindrome, rifiutano di ogni relazione. La vita si svolge in casa dove trovano sollievo nella solitudine. Uniche interazioni internet, uso di chat, social network e videogames. Una fiaba didattica che racconta l’isolamento dei giovani, ma trova soluzione e speranza di uscita.