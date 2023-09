A scuola di Civica. I valori della società

Ieri mattina, la scuola media ‘Pellegrini’ ha proposto ai propri alunni una giornata di formazione dedicata all’acquisizione e al consolidamento delle competenze civiche. Il progetto è stato chiamato "A scuola di Civica" e nasce dalla cooperazione tra i docenti dell’istituto comprensivo ‘Massarosa 1’, le istituzioni locali e gli enti pubblici, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi nozioni che, in futuro, li aiuteranno a occupare il loro posto nella società. Associazioni, forze dell’ordine, amministratori e il variegato mondo del volontariato massarosese sono scesi in campo per trasmettere ai ragazzi i valori civici su cui costruire il proprio ruolo di cittadini. Lo scopo che si prefiggono i protagonisti è di attuare percorsi formativi completi ed esaustivi, con l’intento specifico di instillare in ognuno dei ragazzi che prendono parte alle attività dei semi che, si spera, germoglieranno in un percorso di crescita, verso l’acquisizione consapevole di quelle competenze che li porteranno a essere cittadini del mondo. "I docenti della scuola media ‘Pellegrini’ ringraziano per l’opportunità offerta ai loro studenti la dirigente scolastica Nella De Angeli – scrive in una nota il corpo insegnanti che ha preso parte al progetto – che ha reso possibile la giornata; la sindaca Simona Barsotti per aver sostenuto e supportato l’attività, assieme all’assessore alla scuola Mario Navari e all’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio; i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio; la Croce Verde di Lido di Camaiore; l’Unione dei Comuni Alta Versilia; la sezione Lions di Massarosa; e infine Franco Mungai per la conoscenza del territorio comunale".