A Pecchioli la benemerenza al valor cinofilo

Il sindaco Bruno Murzi esprime congratulazioni al 1° Luogotenente NP Massimo Pecchioli, comandante dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi, per il prestigioso riconoscimento “Benemerenza al Valor Cinofilo”, conferito dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio. "La collaborazione con la scuola – dichiara il sindaco Murzi – valorizza il grande lavoro svolto dal comandante pecchioli e dalla guardia costiera nel garantire la sicurezza sulle nostre spiagge. La collaborazione con la Scuola italiana cani salvataggio è un punto di forza per il nostro territorio, un esempio di eccellenza che unisce competenza, professionalità e amore per il mare". L’onorificenza è stata assegnata nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze direttamente dal fondatore della Sics, Ferruccio Pilenga.