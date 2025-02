66° Miccio Canterino. Ecco tutte le canzoni

QUERCETA

Voci ormai ’rodate’ e new entry. Ospiti attesi come Gene Gnocchi. Sono le anticipazioni della 66° edizione del Festival del Miccio Canterino che il 6-7-8 marzo alle 21 si svolgerà al Palazzetto dello sport a Forte dei Marmi e che è stata presentata dal presidente Pro Loco Antonio Giorgi alla Croce Bianca. Presentatore della sfida canora tra contrade per aggiudicarsi l’ambita Lira d’oro sarà Federico Conti e super ospite della prima sera arriverà Gene Gnocchi a intrattenere il pubblico col suo humor mentre venerdì 7 il prestigiatore Raffaello Corti proporrà le sue performances tra le canzoni proposte; per la finale del sabato il nome è invece quello di Simone Paolini con il gioco della Sarabanda che coinvolgerà i giovani delle otto contrade.

Ma vediamo i cantanti e i brani che saranno presentati dalle contrade, tra conferme e novità. Il Pozzo, come nel 2024 porterà ancora una volta Lorenzo Baglioni con ‘Ma il palio di più’; nome ormai consolidato quello di Giulia Mutti che, assieme a Marte, gareggerà per il Ranocchio con il brano ‘Forte Forte Forte’; la contrada della Cervia scenderà in campo con la canzone ‘Brucia’ cantata da Elisa G mentre il Leon d’Oro avrà come portabandiera musicale Federica Gamba con ‘La mia gente’. La Lucertola proporrà la canzone ‘Polvere e musica’ interpretata da Alex e Friends. La Quercia proporrà Leonardo Badiali con ‘Giocatela’ (sarà accompagnato da Igor Fornaciari alla chitarra elettrica e Pierfrancesco Badiali seconda voce); Alice Spinelli gareggerà con i colori della Madonnina e la canzone ‘Oppure no‘ mentre il Ponte sulle note di ‘Besame Micho’ cantato da Verdiana accompagnata da Esteban Opaco de Leche.

Fra.Na.