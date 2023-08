Elly Schlein al Caffè della Versiliana

Marina di Pietrasanta (Lucca), 28 agosto 2023 – La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarà martedì 29 agosto al Caffè della Versiliana alle 18.30, intervistata da Agnese Pini, direttrice di QN (La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno). Sul tavolo i temi politici di più scottante attualità.

Prima, alle 16,15, Schlein sarà a Sant’Anna di Stazzema per ricordare l’eccidio del 12 agosto 1944 in cui morirono, barbaramente uccise dai nazifascisti, 560 persone tra uomini, donne e bambini. La segretaria dem sarà accolta in piazza della Chiesa, dove i tedeschi uccisero circa 130 civili, dal sindaco di Stazzema e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace di Sant’Anna, Maurizio Verona.