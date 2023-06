Un concerto da sogno, Irene Grandi scalda i cuori

Viareggio, 19 giugno 2023 - Conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’estate. Il concerto di Irene Grandi in Passeggiata davanti al Principino è in programma giovedì sera a partire dalle 21 con accesso libero. Fa parte dell’Arcobaleno d’Estate iniziativa in programma da oggi al 24 giugno promossa dalla Regione Toscana, con QNLa Nazione, il supporto di Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e l’adesione convinta del Comune di Viareggio per raccontare le bellezze e le eccellenze del territorio. Evento che quest’anno viene dedicato alla sostenibilità ambientale, una sfida comune per il futuro, e che trova il suo coronamento nella nostra città.

E Viareggio è pronta per accogliere questa festa, l’evento clou del grande cartellone toscano. E lo farà in un luogo che ben rappresenta la sua bellezza. Il palco sarà montato in Passeggiata, di fronte al Principino, ed è prevista una platea con mille posti a sedere e un numero infinito di posti in piedi lungo tutta la Passeggiata. Per richiedere l’invito è necessario procedere con la prenotazione cliccando sul sito https://www.ticketone.it/eventseries/toscana -arcobaleno-destate-irene-grandi-3416408/?affiliate=PI3. Sulla pagina web sono disponibili anche i biglietti per i posti dedicati alle persone con disabilità, che possono quindi essere prenotati sempre online.

Il concerto della rocker toscana rientra nel tour nazionale “Io in blues: un ritorno ai tempi in cui Irene Grandi si esibiva nei piccoli club interpretando i grandi successi del blues e del soul. Nel live troveranno dunque posto canzoni di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche brani di Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e della stessa Irene, riarrangiati in chiave rockblues. Un modo bellissimo per tuffarci in questa nuova stagione. Con un evento aperto a tutti, ad ingresso libero, con la grande musica e la voce di una delle più rappresentative artiste della Toscana. Sono certo che Viareggio saprà mostrarsi con tutti i suoi colori.