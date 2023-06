Marina di Pietrasanta (Lucca), 14 giugno 2023 - In Versilia torna il Festival di Franciacorta. Dal 16 al 25 giugno si svolgerà la Franciacorta Week con l’appuntamento di lunedì 19 nel dehor della storica Bussola a Marina di Pietrasanta con ben trentotto banchi d’assaggio dove ciascun produttore racconterà in degustazione i suoi vini. Un evento Franciacorta dedicato non solo ai wine lover, ma anche agli amanti della buona cucina e della cultura. Un’occasione unica per conoscere la Franciacorta, dove tutte le cantine saranno aperte per visite guidate con gustose proposte gastronomiche e coinvolgenti iniziative culturali e sportive. Gli enoturisti potranno incontrare i produttori dei vini e scoprire i segreti. Torna dunque anche quest’anno l’attesissimo Festival in Versilia di Franciacorta, un unico termine che definisce un territorio insieme ad un vino con un suo preciso metodo di produzione. Un territorio ricco di vigneti, cantine, ristoranti e resort che costituiscono la struttura portante di un turismo enogastronomico colto e intelligente.

Ma l’occasione di conoscere Franciacorta anche fuori dal territorio non manca, grazie ai vari Festival itineranti che ogni anno il Consorzio Franciacorta organizza in diverse città d’Italia per incontrare gli esperti di settore e chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze su questo vino straordinario attraverso banchi d’assaggio e seminari dedicati alle diverse tipologie. Ed è quello che, appunto, accadrà il prossimo lunedì 19 giugno a La Bussola di Marina di Pietrasanta dove 38 aziende costituiranno, con i loro banchi d’assaggio, un percorso di degustazione dove poter scoprire le diverse sfumature ed interpretazioni di questo vino. Un appuntamento dedicato all’eleganza e al buon gusto negli scenari magici ed iconici del locale. Lunedì 19 giugno dalle 18,30 alle 21,30 il Festival sarà aperto al pubblico con un biglietto d’ingresso di 20 euro.

Non è tutto perché da venerdì 16 fino a domenica 25 giugno si svolgerà la Franciacorta Week, un wine district che coinvolgerà i locali della Versilia i quali organizzeranno eventi dedicati, attività e degustazioni di Franciacorta. I ristoranti e i locali che ospiteranno queste degustazioni con menù ad hoc in abbinamento ed altre attività a tema, sono già numerosi ed in continuo aumento e si possono scoprire su franciacorta.wine.