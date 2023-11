Con lo scooter contro un passaggio a livello: grave un uomo

Viareggio (Lucca), 11 novembre 2023 - Un uomo di 74 anni, viareggino, in sella ad uno scooter, è finito contro una sbarra del passaggio a livello sulla via Aurelia Sud a Viareggio intorno alle 8,30 di stamani. L'uomo era a bordo del mezzo quando per oltrepassare il passaggio a livello ha urtato la sbarra perdendo l'equilibrio, finendo a terra sull'asfalto e procurandosi diversi traumi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e l'automedica che hanno trasferito il 74enne in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

Per riparare la sbarra è intervenuto il personale di Rete Ferrovia Italiana e per circa due ore il traffico sulla via Aurelia in entrambi i sensi di marcia è rimasto bloccato. È intervenuta per i rilievi la polizia municipale oltre alla polizia ferroviaria. I treni lungo la linea ferroviaria sono transitati lentamente durante le operazioni di riparazione della sbarra danneggiata che poi è stata riparata e a metà mattinata la situazione è tornata alla regolarità sia per la circolazione ferroviaria che stradale.

