Ubriaco semina il panico a Fontivegge e picchia due persone

Perugia, 12 luglio 2023 - Fontivegge di nuovo teatro di episodi turbolenti, che vedono protagonisti stranieri ubriachi o spacciatori. Ma veniamo ai fatti: ha creato scompiglio tra la gente un tunisino di 20 anni, tanto che si è reso necessario il ricorso alle forze dell'ordine. Così la Polizia è intervenuta in piazza Vittorio Veneto dove era stata segnalata la presenza di un uomo molesto e aggressivo nei confronti dei passanti. Una volta constatato che il 20enne, nonostante delle evidenti lesioni al viso, non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza molesta. Poco dopo aver lasciato gli uffici di Polizia, il giovane è ritornato in Questura accompagnato da un altro uomo, il quale ha riferito di essere stato avvicinato dal 20enne che, dopo aver chiesto di poter usufruire del proprio cellulare in cambio di droga o alcol, al rifiuto, era andato in escandescenza colpendolo violentemente al volto. Il ragazzo, datosi alla fuga in direzione della Questura, era stato raggiunto dalla vittima che aveva allertato i poliziotti. All’arrivo degli agenti, il giovane ha quindi iniziato a tenere una condotta aggressiva ed intimidatoria, minacciando gli stessi poliziotti. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 20enne ha proseguito con una condotta violenta e, per questo motivo, è stato contenuto con gli strumenti in dotazione. Al termine della attività di rito, è stato denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per i reati di percosse e minacce.