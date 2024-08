Torna con la medaglia di bronzo: San Brizio festeggia la "farfalla" Agnese

Spoleto, 13 agosto 2024 - E' tornata a casa vincitrice. Da terzo posto del podio olimpionico, con una medaglia di bronzo al collo. San Brizio ha festeggiato il ritorno di Agnese Duranti, la ginnasta spoletina che ha conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi la seconda medaglia di bronzo dopo quella ottenuta con le Farfalle a Tokyo.

Accolta dalle giovani atlete della Polisportiva La Fenice (presente Laura Bocchini, l'allenatrice che per prima l'ha fatta crescere nel mondo della ginnastica ritmica), circondata dall'affetto della famiglia e degli amici, Agnese - spiega il Comune - non si è risparmiata concedendosi a foto e autografi per circa un'ora nella sede della Pro loco. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Lisci, l'assessore Giovanni Angelini Paroli e i consiglieri comunali Francesca Maso e Enrico Morganti.

"È stata una Olimpiade diversa rispetto a Tokyo - ha spiegato la ginnasta - Nel 2020 eravamo in pieno Covid, gli impianti dove gareggiavamo erano vuoti con spazi immensi. A Parigi abbiamo sentito il calore della famiglia, degli amici, dei tifosi che ci sono stati vicini tutto il tempo". Agnese ha poi raccontato il percorso non semplice vissuto negli ultimi tre anni. "Abbiamo attraversato periodi difficili - ha detto - che ci hanno compattato ancora di più come squadra. Siamo state forti, facendo muro contro voci e indiscrezioni che avrebbero potuto distrarci. Siamo rimaste concentrate sul nostro obiettivo e alla fine abbiamo conquistato un altro podio olimpico. Questa medaglia è una rivincita su tutto".

Durante il saluto il vicesindaco Lisci ha invitato Agnese alla cerimonia che l'amministrazione organizzerà in suo onore. "Sappiamo - ha detto - che adesso ti godrai le vacanze, meritatissime soprattutto dopo un risultato così straordinario. Desideriamo festeggiare questo ennesimo trionfo insieme a te e alla città nella sede di Palazzo comunale".