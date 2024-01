Terni, svaligiata la casa dell'ex consigliera Musacchi. "Spariti anche i cioccolatini"

Terni, 30 gennaio 2024 - Colpo in pieno centro a Terni nella casa dell'ex consigliera comunale Doriana Musacchi. L'appartamento svaligiato si trova nella zona della stazione ferroviaria, in via Cardano al secondo piano. I malviventi sono entrati nel pomeriggio di lunedì con tutta probabilità tra le 16 e le 19, approfittando del fatto che in casa a quell'ora non c'era nessuno. I ladri hanno forzato la porta principale portando via oggetti preziosi, qualche gioiello di famiglia e i ricordi di una vita. Poi, non contenti del blitz si sono mangiati anche i cioccolatini che hanno trovato in cucina.

E' stata sporta denuncia alla Polizia. Nello stesso palazzo da novembre è il terzo furto in appartamento. "A parte qualche cassetto rovesciato, i ladri non hanno lasciato dietro di sé il solito insopportabile caos. I danni però c’erano, eccome. Una brutta esperienza - commenta Musacchi - che lascia anche molto a disagio, ma voglio che si sappia in modo che le persone possano difendersi e stare in guardia da questi episodi. Purtroppo ti senti profanato, in un luogo dove sei più al sicuro: la tua casa". Al vaglio anche le immagini di una telecamera condominiale.