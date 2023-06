Volley, tornei regionali nella fase decisiva Marsciano sfida Chiusi, c’è Spoleto-Sansepolcro

PERUGIA – I campionati regionali sono entrati nella loro fase culminante, tutte le categorie giocano le gare dei play-off ed inseguono il sogno della promozione. Nella serie C femminile si scende in campo per gara-uno della finale, le due protagoniste annunciate da inizio stagione hanno confermato i pronostici e promettono di dare ancora spettacolo, la testa di serie numero uno Chiusi affronta sabato tra le mura amiche alle ore 21 la testa di serie numero due Marsciano; la gara di ritorno si giocherà a campi invertiti sabato 10 giugno. La finale dei play-out è giunta allo svolgimento di gara-tre con Perugia che domenica (ore 17) riceverà la visita di Gubbio, chi vince la bella è salva.

In serie C maschile si è giunti all’epilogo, dopo la disputa della prima sfida le attenzioni in gara-due della finale si spostano a Spoleto domenica sera alle ore 20 per la sfida alla favorita Sansepolcro che ha vinto il primo duello, la serie si gioca al meglio delle tre partite, eventuale bella il 10 giugno. Si è conclusa la serie D femminile, a festeggiare la promozione è stata prima Avis Pallavolo Deruta e poi Volley Ponte Felcino che hanno entrambe battuto la Starvolley Città di Castello.