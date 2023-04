Volley serie BM Sir, c’è Modena Le sfide di oggi

PERUGIA – In serie B maschile tutte tra le mura amiche le umbre. La Sir Safety Perugia al palasport di Santa Maria degli Angeli (ore 17), riceve la Anderlini Modena; gara che mette in palio punti per l’onore tra due antagoniste giovanissime e vicine in graduatoria; tra i block-devils la garanzia è data dall’opposto Alberto Montini, mentre tra gli emiliani un ruolo determinante lo avrà il centrale Francesco Degoli. È attesa da un match di vitale importanza la Italchimici Intersistemi Foligno che al Pala-Paternesi (ore 18) incontra la solida compagine della Kebal Prato; le formazioni inseguono traguardi differenti e provengono da un andamento contrastante, con tanti punti di differenza in classifica; la volontà di ottenere la salvezza sono elevate nei falchetti che esaltano il palleggiatore Riccardo Costanzi, i toscani fanno affidamento sull’emergente schiacciatore Jordan Civinini. Impegno casalingo per la Edotto Rossi Foligno che per l’occasione ritorna al Pala-Ciccioli (ore 18) e se la vede con una ormai tranquilla Volley Club Orte; i padroni di casa si rendono pericolosi con il martello Alberto Gavazzi. A.A