Volley, campionati Nazionali Universitari Oggi il Cus Perugia va in trasferta a Bologna

PERUGIA – Si gioca oggi in trasferta (alle ore 15) la partita decisiva della fase di qualificazione dei Campionati Nazionali Universitari 2023. Nel torneo di pallavolo femminile il Cus Perugia se ne va in trasferta per cercare di bissare il successo dell’esordio contro la formazione del Cus Bologna. Ambedue le squadre hanno incontrato e battuto il Cus Camerino per tre a zero, perciò, chi vince stavolta stacca il pass per le finali. Tra le emiliane del tecnico Leonardo Palladino le attenzioni maggiori saranno riservate alla centrale Sofia Migliorini e all’opposta Sofia Ceroni, che vantano una discreta esperienza nelle categorie nazionali. Le o A puntare all’epilogo della competizione che si terrà a fine maggio ci saranno le seguenti atlete: Virginia Degl’Innocenti, Martina Malatesta, Giulia Mariano, Cindy Osakwe, Martina Panzarani, Sara Pierini, Elettra Sirci, Valentina Stella, Giorgia Tizi, Valentina Torrisi.