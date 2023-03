Trestina, Federico Cenerini festeggia con un gol le 100 presenze in serie D

Sarà un caso ma, proprio in coincidenza con il suo rientro, il Trestina ha conquistato due vittorie in altrettante partite. Un ritorno fondamentale, a distanza di tre mesi, quello di Federico Cenerini che proprio domenica ha festeggiato nel migliore dei modi le sue 100 presenze in serie D con la maglia del Trestina, firmando il gol del vantaggio contro i toscani. Un successo fondamentale per i bianconeri, il secondo di fila, che ha consentito a Gramaccia e compagni di scalare la classifica dall’ultimo posto alla quartultima posizione del girone E di serie D, con la salvezza diretta che dista ora solo 3 lunghezze. In questo gran parte dei meriti vanno dati anche al nuovo tecnico, Francesco Farsi, che è subito passato al 3-5-2 blindando, di fatto, la difesa. Domenica prossima, al Casini, arriva il Flaminia di Federico Nofri, che nelle ultime 6 partite ha conquistato solo un punto. Una gara chiave per i laziali che adesso devono guardarsi alle spalle, con la zona playout a soli 4 punti. Proprio domenica, prima del fischio di inizio, Cenerini verrà premiato dal presidente Bambini per le sue 100 gare.