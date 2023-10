Trestina, buon pareggio. San Donato in vantaggio ma Farneti la riprende

SAN DONATO TAVARNELLE

1

TRESTINA

1

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi (83’ Forconi), Nobile, Videtta, Calamai (86’ Burato), Frosali, Barazzetta (62’ Neri), Marianelli (76’ Belli), Lucatti (74’ Panicucci), Bellini, Papalini. A disp.: Campinotti, Giubbolini, Gjana, Seghi. All. Collacchioni.

TRESTINA: Fiorenza, Irione, Dottori, Omohonria, Contucci, Sensi, Belli (78’ Soldani), Gramaccia (61’Menghi), Tascini, Di Nolfo (91’ Montani), Marietti (50’ Farneti). A disp.: Migliorati, Mottola, Bucci, Coppini, Morlandi. All.: Ciampelli.

Arbitro: Giordani di Aprilia (Casale di Formia e Carpinelli di Aprilia).

Marcatori: 43’pt Papalini (S), 19’st Farneti (T).

Note: espulso al 93’ Menghi (T). Ammoniti: 53’ Sensi (TRN), 55’ Farneti (TRN), 58’ Bellini (SDT), 74’ Irione (TRN). Recupero: pt 2’, st 5’.

TAVARNELLE - Il Trestina conquista un punto in rimonta nella difficile trasferta in casa del San Donato Tavernelle. Ciampelli regala subito il debutto tra i pali al neo acquisto Fiorenza arrivato in settimana dalla Primavera del Torino, al posto dell’infortunato Tozaj. Il Trestina prova a fare la partita fin dai primi minuti con Tascini e Belli che impegnano il portiere toscano Manzari. Il gol però lo trova la formazione di Collacchioni nel finale di tempo con l’incornata vincente di Papalini. In avvio di ripresa Ciampelli pesca in panchina inserendo Farneti per Marietti in mediana. Proprio il neo entrato al 64’ mette a segno la rete dell’1-1. Ciampelli getta nella mischia anche Menghi al posto di capitan Gramaccia ma nel finale l’ex centrocampista del Rieti rimedia un rosso che lo costringerà a saltare la prossima sfida. Il Trestina comunque muove la classifica e allunga la striscia utile dopo il successo interno contro il Ghiviborgo.