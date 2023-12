Trattative. Mercato di riparazione. Parte il conto alla rovescia

Mancano poche ore alla riapertura del calciomercato. A partire dal 2 gennaio le società potranno intervenire per ritoccare gli organici. Quattro settimane per rimediare agli errori commessi in estate o magari per migliorare la base di partenza. Il Perugia ha già le idee piuttosto chiare su quella sarà la strategia: completare con una punta di struttura il pacchetto avenazato a disposizione di Formisano. Il Perugia, in questi mesi, ha cercato soluzioni in serie B, in Lega pro e anche all’estero. La speranza è che la società possa riuscire a chiudere l’operazione prima del girone di ritorno. Per il primo appuntamento del nuovo anno, infatti, l’allenatore del Perugia non avrà a disposizione Vazquez, alle prese con l’infortunio, e Seghetti. E gli effetti si sono visti in occasione della partita con il Cesena: poche le occasioni per i biancorossi.