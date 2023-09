Ternana-Sudtirol 1-1, Fere beffate nel recupero su rigore

Terni, 23 settembre 2023 - Ancora fatali i minuti di recupero per la Ternana, che dopo il gol della sconfitta di Como incassa l'inaspettato pari, su rigore, di un Sudtirol fino ad allora praticamente inoffensivo. Un intervento del subentrato Pyyhtia al 93° viene punito con il rigore che Casiraghi trasforma, pareggiando il gol di testa di Casasola al 23° del primo tempo, su calcio d'angolo di Falletti. Forse sulla palla, l'intervento di Pyyhtia appare comunque scomposto e vanifica la gara generosa della Ternana che, seppur senza brillare, avrebbe meritato il successo, che manca ormai da sei giornate, dall'inizio del campionato.

Un'autentica mazzata per i rossoverdi di mister Cristiano Lucarelli che, chiuso in vantaggio il primo tempo, hanno agevolmente controllato la gara nella ripresa sfiorando il raddoppio due volte con Corrado. Per il Sudtirol di Bisoli tutto nel finale: al 91° la doppia conclusione di Lunetta parata da Iannarilli e due minuti dopo il penalty che ha fissato il pareggio. La Ternana resta nei bassifondi della classifica e il Sudtirol a ridosso dei piani alti.

TERNANA (3-5-2) Iannarilli, Diakité, Capuano, Mantovani, Casasola (36' st Sorensen sv), Luperini, Labojko (31' st Marginean sv), Favasuli (22' st Pyyhtia ), Corrado, Falletti (36' st Dionisi sv), Raimondo (31' st Favilli sv). Allenatore: Lucarelli

SUDTIROL (4-2-3-1) Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi (36' st Lunetta sv), Lonardi (44' st Cisco ), Broh (1' st Pecorino), Ciervo (1' st Rover), Tait, Casiraghi (52' st Peeters sv); Odogwu. Allenatore: Bisoli .

ARBITRO: Tremolada di Monza .

SPETTATORI 3.909 di cui 35 tifosi ospiti