Ternana scatenata, che successo contro il Pineto: finisce 3-0. Doppietta di Cianci

Terni, 15 settembre 2024 – Al “Liberati” si vede la Ternana migliore di questo inizio stagione. Un netto 3 a 0 al Pineto, nel contesto di una gara che i rossoverdi di mister Ignazio Abate hanno sostanzialmente dominato e al cospetto di un avversario fin qui imbattuto.

Vicine al vantaggio già due volte con Casasola, le Fere sbloccano il match alla mezz’ora con il bomber Pietro Cianci. Passando dieci minuti e la Ternana raddoppia con Romeo, dopo uno scambio in area con lo stesso Cianci.

Il primo tempo si chiude con un netto due a zero e con il Pineto che solo una volta riesce ad affacciarsi in area avversaria.

Nella ripresa sono sempre le Fere a ‘fare’ la partita, controllando la reazione ospite. Poco prima dell’ora di gioco arriva il tre a zero ancora con Cianci, che chiude definitivamente il match. Per il bomber rossoverde è il terzo gol in tre gare con la maglia delle Fere.

Da registrare la dura presa di posizione della Curva Nord sulla possibile vendita della Ternana, con la contestazione alla proprietà e l’invito a lasciare eventualmente le Fere in buone mani.

Il tabellino

Ternana-Pineto 3-0

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano (Cap), Tito (64′ De Boer); Corradini (64′ Krastev), Damiani; Romeo, Cicerelli (64′ Martella), Curcio (75′ Donnarumma); Cianci (83′ Donati). A disp.: Franchi, Vitali, Maestrelli, Carboni, Patanè, Ferrante, Mattheus. All.: Ignazio Abate

Pineto (3-4-3): Tonti; Villa, De Santis, Dutu; Hadziosmanovic (46′ Pellegrino), Amadio (Cap), Lombardi (62′ Germinario), Borsoi; Del Sole (46′ Chakir), Fabrizi (75′ Gambale), Bruzzaniti (88′ Ienco). A disp.: Marone, Barretta, Schirone, Baggi, Giovannini, Marafini, Marrancone, Chakir, Nebuloso. All.: Mirko Cudini

Arbitro: Antonio Di Reda (sez. Molfetta)

Marcatori: 34′ Cianci (T.), 43′ Romeo (T.), 59′ Cianci (T.)