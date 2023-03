Ternana, Genoa nel mirino Riflettori sull’ex Favilli

di Augusto Austeri

Riflettori su Favilli e non solo. L’attaccante, grande ex del Genoa (come Cassata), ha saltato le ultime quattro gare per un problema muscolare. Ovviamente, spinge per essere presente al "Ferraris" (domenica ore 16.15), ma i suoi carichi di lavoro vanno dosati con massima attenzione per evitare di compromettere il migliore e definitivo recupero. Dunque, nonostante gli evidenti progressi, Favilli continua a lavorare in modo personalizzato e a sottoporsi a terapie. Segnali più confortanti giungono da Corrado e Martella, nonostante i due esterni mancini stiano ugualmente associando un lavoro a parte e terapie in infermeria. E’ ovviamente out Defendi, ancora fermo. Il disco rosso si preannuncia anche per Ghiringhelli e Donnarumma, seppure nell’allenamento di ieri mattina a porte chiuse i due abbiano svolto un po’ di lavoro a parte (oltre a sottoporsi a terapie). Va ricordato che tra i convocati tornerà finalmente il difensore centrale Capuano e ci sarà anche il centrocampista Agazzi che ha saltato le ultime cinque partite. Ma per i due è oggettivo ipotizzare la panchina. Dunque, l’undici che vedremo a Marassi potrebbe non essere molto differente da quello che Lucarelli ha schierato contro il Benevento, sempre con l’incognita relativa al modulo, vedi soprattutto difesa a tre o a quattro. Oggi la squadra si allenerà di nuovo alle 10.30 al "Taddei" a porte chiuse.

Bandecchi. Il Presidente rossoverde, in video sul proprio profilo Instagram, si presenta, sorridendo, con un occhio bendato: "Vai in giro a fare lo scemo – dice – fai sempre il furbo vuoi dire le cose, discuti e succede sta cosa qua. Signori cosa volete che vi dica: picchia e ripicchia alla fine avete visto com’è andata a finire? Chi la fa l’aspetti. Che vi devo dire? Ora potrete godere tutti. Me l’hanno spappolato quest’occhio". PREVENDITA. I biglietti settore ospiti per Genoa-Ternana sono disponibili (chiusura ore 19 di domani) online su ticketone.it e a Terni da New Sinfony in Galleria del Corso 12. Prezzo 15 euro (10 per il ridotto under 16).

Programma settore giovanile. La Primavera sarà impegnata a Salerno domani alle ore 11. Gli Under 17 giocheranno domenica a Benevento alle 15. Gare casalinghe all’Unicusano Training Center di Via Sabotino per gli altri team: domenica Under 15 e Under 16 contro l’Ascoli, rispettivamente alle 12.30 e alle 15; domani Under 14 pro contro il Pescara alle 14.30.