Ternana, dubbio Sorensen Tornano Mantovani e Coulibaly

di Augusto Austeri

La riflessione, il lavoro e il pallone aiutano. Preoccupano però le condizioni di qualche pedina, vedi soprattutto Sorensen. I rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi a porte aperte dopo il giorno di riposo e l’atmosfera sembra buona. Tra l’altro, il diesse Leone e il tecnico Lucarelli hanno parlato a lungo e molto serenamente durante la prima parte della seduta. Per la gara di Cagliari (domenica ore 16.15) torneranno a disposizione Mantovani che ha scontato il turno di squalifica e Coulibaly che è tornato ad allenarsi in gruppo. Sono due rientri importanti, ma a conferma che non è una stagione tranquilla per le fere, Sorensen risente di una lieve distorsione al ginocchio destro riportata nella gara con il Venezia e Favilli è alle prese con una distorsione al polpaccio. I due si sono sottoposti a terapie in infermeria. (l’attaccante ha anche svolto un lavoro differenziato). L’eventuale assenza di Sorensen andrebbe a generare l’ennesima rimodulazione obbligata del reparto, dove sarà ancora out Capuano che ieri era ancora ai box. Va inoltre ricordato che a Cagliari non ci sarà lo squalificato Di Tacchio, con conseguenti dubbi in mediana, sia a livello di modulo che di pedine. Sullo sfondo, resta anche l’incognita della tensione extra-campo, vedi confronto a distanza (possiamo dedurre, anche di persona) tra Bandecchi e Lucarelli dopo la tremenda debacle con il Venezia. La divergenza di vedute tra i due (soprattutto in merito all’obiettivo stagionale), seppure alternata a fasi di buoni rapporti, non è comunque una novità. Oggi la squadra si allenerà all’antistadio a porte chiuse (ore 10). Nel Cagliari sarà out il cursore mancino Azzi squalificato, il centrocampista Mancosu sta svolgendo lavoro personalizzato e il collega di reparto Falco si è fermato per un trauma contusivo al ginocchio. Per domenica all’"Unipol Domus" è prevista grande affluenza di pubblico. Prevendita. I biglietti per Cagliari-Ternana sono disponibili online su www.ticketone.it e presso i punti vendita del medesimo circuito (a Terni da "New Sinfony" in Galleria del Corso, 12). Il biglietto per il settore ospiti (415 posti disponibili) costa 19,50 euro inclusi diritti di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi allo stadio. La prevendita si concluderà alle ore 19 di sabato prossimo.