Ternana beffata a Pineto, arriva il primo ko in trasferta

Pineto, 17 gennaio 2025 – Il 17 porta male alla Ternana che nell’anticipo di serie C viene beffata in trasferta a Pineto. Si ferma così a 21 la striscia di risultati utili consecutivi. Al Pavone-Mariani la squadra di Ignazio Abate rimedia la prima sconfitta fuori casa del campionato e fallisce l’occasione di portarsi in testa alla classifica, in attesa della partita di domenica tra l’Entella capolista e il Carpi. Serata sfortunata per i rossoverdi, in una gara ricca di ammonizione, con il primo tempo che vola via senza reti.

A inizio ripresa arriva la doccia gelata con i padroni di casa che sbloccano la partita. Dopo appena 5 minuti infatti grande assist di Schirone e colpo di testa vincente dell’attaccante Chakir, che firma il suo terzo gol in campionato. La Ternana prova a reagire, carambola di sostituzioni, ma il pareggio non arriva neanche dopo 9 minuti di recupero concessi dall’arbitro.