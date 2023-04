Ternana al lavoro, scatta l’operazione-Brescia

di Massimo Ciaccolini

E’ scattata l’operazione-Brescia. Ieri pomeriggio, infatti, le fere hanno ripreso a lavorare dopo due giorni di riposo per iniziare la preparazione in vista della trasferta in casa delle rondinelle programmata nel giorno di Pasquetta (ore 15). La squadra rossoverde punta a conquistare la vittoria che in trasferta manca dal 15 ottobre dello scorso anno (3 a 2 a Benevento), per chiudere anzitempo la pratica salvezza ed anche per fare un bel regalo di compleanno al presidente Stefano Bandecchi il quale proprio ieri ha compiuto 62 anni. Lavorano le fere ma anche i tifosi – che la settimana scorsa sono stati più di mille sugli spalti del "Mazza" di Ferrara – attivi già da qualche giorno per organizzare una presenza significativa pure al "Rigamonti". Alla seduta di ieri, svoltasi all’antistadio "Taddei" a porte aperte, hanno lavorato regolarmente in gruppo i difensori Marino Defendi e Luca Ghiringhelli per i quali, dunque, si apre finalmente la possibilità di tornare ad essere convocati dopo gli infortuni che li hanno tenuti lontano dal campo di gioco per molto tempo. Problemi, invece, si sono registrati per Davide Agazzi che ha dovuto svolgere un lavoro personalizzato a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Le condizioni del centrocampista saranno monitorate nelle prossime ore. Dopo l’attivazione dinamica e tecnica, Cristiano Lucarelli ha lavorato sulle progressioni veloci e la parte tecnico-tattica, dando appuntamento ai suoi per stamattina (ore 10) sempre al "Taddei", dove la squadra si allenerà ancora a porte aperte. Intanto, in relazione alla partita con la Spal il club rossoverde è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con un’ammenda di 3.000 euro "per avere suoi sostenitori – recita la motivazione del provvedimento disciplinare pubblicata sul comunicato ufficiale della Lega di B –, nel corso della gara, lanciato un bicchiere di plastica ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed un bicchiere di plastica ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco". Nessun calciatore della Ternana, come previsto, è stato squalificato mentre nel Brescia il Giudice della Lega ha fermato per un turno il difensore Andrea Papetti e il centrocampista Tom Van De Looi. Entrambi saranno costretti a saltare l’impegno contro le fere.