Ternana a caccia di conferme Cento panchine per Lucarelli

di Augusto Austeri

Le fere cercano conferme contro la sete di punti della Spal. E’ la prima di due trasferte consecutive (lunedì 10 si giocherà a Brescia) che potrebbero determinare il ruolo della Ternana nel segmento finale di campionato. Al "Mazza" le fere saranno in grande compagnia: 1.076 tifosi rossoverdi, due in più rispetto a quelli presenti a Frosinone all’andata. E’ dunque il dato più rilevante della stagione dopo quello del derby al "Curi" lo scorso febbraio. L’emergenza-infortuni è praticamente terminata. Restano out soltanto Defendi e Ghiringhelli. Tutto bene per Palumbo, che in settimana era stato alle prese con l’influenza e che ha svolto regolarmente sia la seduta di giovedì a Terni, sia la rifinitura di ieri nel ritiro di Coverciano. Lucarelli, che oggi raggiunge il traguardo delle 100 panchine in rossoverde, potrebbe non apportare grandi modifiche all’undici schierato contro il Bari. Ma qualche dubbio c’è, in primis per il reparto avanzato dove scalpitano sia Donnarumma che Favilli. "I due si stanno allenando bene – ha spiegato il tecnico – e sono rientrati da una decina di giorni. Alfredo ha fatto l’ultimo spezzone importante di partita forse proprio contro la Spal all’andata. Poi lo ha bloccato il lungo infortunio, a cui è seguita una ricaduta. La sua condizione è in crescita, ma serve grande cautela, come per Favilli che non può fare tutta la partita. Dobbiamo averli da qui alla fine del campionato e sappiamo che possono darci una grande mano". Su Falletti: "Lui beneficia dei campi asciutti e la bella prestazione contro il Bari può dargli ulteriore spinta a livello mentale. D’ora in poi potrebbe farci vedere quello a cui ci ha abituato". Nella Spal sono out i difensori Arena e Varnier, il centrocampista Valzania. Ballottaggi: Peda-Dalle Mura (centrali difensivi), Prati-Contiliano (centrocampisti). "La Ternana ha grandi calciatori – spiega Massimo Oddo, tecnico degli estensi – ma dopo un ottimo inizio di campionato si è persa un po’. Noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Dunque dobbiamo pensare a soltanto a vincere".

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Paolo Mazza" ore 14 SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Peda, Celia; Murgia, Prati, Zanellato; Fetfatzidis, Maistro; La Mantia. All.: Oddo.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Partipilo, Falletti. All.: Lucarelli.

Arbitro: Rutella di Enna.