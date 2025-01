Teramo-Gubbio: il match finisce in pareggio

Teramo, 16 ottobre 2021 - Il Gubbio, ripresosi alla distanza dopo un avvio un po’ incerto, pur dovendo giocare in dieci per oltre mezzora per l’espulsione di Arena (doppia ammonizione) esce imbattuto dal “Bonolis”. Un pareggio importante, frutto di una prestazione vigorosa sul piano del carattere e dell’organizzazione, dell’umiltà e dell’organizzazione contro un Teramo che era riuscito ad andare per primo in vantaggio con Berligea (p.t. 21) a conclusione di uno spunto personale.

Lo svantaggio ha aiutato il Gubbio a ritrovarsi, sfiorando il pareggio al 34’ con Mangni, con la traversa a sostituirsi a Tozzo, ma correndo un grosso rischio tre minuti dopo con Oukhadda ad intercettare sulla linea un tiro di Berligea che aveva aggirato Ghidotti. Nella ripresa l’espulsione di Arena, un bell’intervento del portiere eugubino su Bernardotto (12) ed al 16’ il pareggio di Redolfi che di testa, su angolo di Cittadino, batte Tozzo. Gli ospiti, che trovano giovamento dall’ingresso di Fantacci, manovrano bene, controllano con sicurezza e protestano al 17’ per un atterramento in area di Sarao. Torrente sfrutta le risorse della panchina, disegna i suoi sul 3-4-2 e si porta a casa un risultato che consolida classifica e morale.

Tabellino

Teramo (4-3-3): Tozzo; Bouah, Bellucci, Piacentini, Hadziosmanovic; Viero (s.t. 25’ Furlan), Arrigoni, Mungo; Malotti, Bernardotto, Birligea (s.t. 34’ Montaperto). A disp. D'Ambrosio, Agostino, Ndrecka, Soprano, Rossetti, Surricchio, Rillo, Furlan, Fiorani, Di Dio, Montaperto. All. Guidi

Gubbio (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Bonini; Bulevardi (s.t. 42’ Formigoni), Cittadino, Sainz-Maza (s.t. 13’ Fantacci); Arena, Sarao (s.t. 28 Lamanna), Mangni (s.t. 42’ D’Amico) . A disp. Elisei, Meneghetti, , Aurelio, Migliorini, Spalluto, Francoforte. All. Torrente

Arbitro: Virgilio di Trapani (Montagnani- Giulia Tempestilli); IV: Di Mario di Ciampino.

Marcatori: p.t. 21’ Berligea; s.t. 16’ Redolfi

Note: s.t. 10’ espulsione Arena per doppia ammonizione; ammoniti: Arena, Bellucci, Mungo, Signorini, Cittadino, Bouah. Calci d’angolo4-3. Rec. 0-4’. Spettatori 1055 (ospiti).