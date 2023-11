Tennis A1. Il pari non basta: lo Junior costretto ai play out. Contro Palermo finisce 3-3, successo per Passaro

Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance, per il terzo anno consecutivo, sarà costretto a disputare i playout per restare in serie A1. Malgrado un buon cammino nel girone 4, l’ultimo turno per i gialloblù di Tarpani e Grasselli è coinciso con il pari casalingo contro la capolista Ct Palermo. Lo Junior doveva vincere e sperare in un passo falso dello Sporting Club Sassuolo a Prato, ma gli emiliani hanno conquistato il successo che vale loro il secondo posto e la salvezza diretta. Terza piazza invece per i perugini, che da domenica prossima nella doppia sfida per la permanenza in A1, affronteranno una tra Match Ball Firenze, Tennis Club Parioli e Match Ball Siracusa (sorteggio martedì). Il 3-3 contro i palermitani, ha visto lo Junior imporsi nel singolare con Francesco Passaro al cospetto di un ex Top-100 come Alessandro Giannessi, mentre il tunisino Skander Mansouri ha alzato bandiera bianca contro Piraino. Successo poi per il solito, indomabile Tomas Gerini che ha prevalso al tie-break del terzo set sull’esperto Giacalone. Debutto da singolarista in A1 con sconfitta invece per il giovanissimo Giulio Casucci (classe 2007), poi superato anche in doppio insieme a Passaro. Il punto del pari finale è arrivato grazie alla coppia MansouriMiliti Ribaldi.