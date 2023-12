Tegola giudice sportivo. Tre turni di stop a Lisi e due giornate a Seghetti

Tegola pesante per il Perugia. Il giudice sportivo ha fermato Francesco Lisi per tre giornate e Alessandro Seghetti per due, più ammenda di 500 euro. A queste sanzioni pesanti si aggiunge anche la multa al Perugia di settecento euro. L’esterno sinistro ha rimediato tre turni "per avere – secondo il referto – , al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario: con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto". Inattese le due giornate all’attaccante, ma il giudice spiega che la giornata aggiuntiva è dovuta al fatto che Seghetti "ha tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale: prima con l’arbitro al momento dell’espulsione, pronunciando al suo indirizzo anche una frase irrispettosa; successivamente, mentre usciva reiterato la propria condotta avvicinandosi all’assistente arbitrale pronunciando una frase offensiva".