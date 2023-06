Tavernelle, l’estate è dedicata al settore giovanile Tutto il programma per i piccoli atleti

Dopo il grande successo dell’XI edizione del Torneo Valle del Nestore che ha visto impegnate 59 squadre dai Piccoli Amici al secondo anno di Esordienti e la grande festa di sabato scorso dedicata tutta al settore giovanile, il Tavernelle decide di non fermarsi e dedicare un estate ai giovani. Allenamenti fino al 31 luglio per i nati dal 2017 al 2010 e dal 31 Luglio per le Under dell’agonista dai nati 2010 al 2007 aperti a tutti i ragazzi.

Ogni lunedi e mercoledì i ragazzi nati dal 2017 al 2010 si troveranno dalle 17,30 alle 19,30 nell’impianto sportivo "Moratti" di Tavernelle per due ore di sedute mirate alla crescita e allo sviluppo dei giovani. Il tutto creato da Marta Gelosia allenatrice professionista Uefa A e per l’agonistica dal professore Arnaldo Antonelli e il mister Uefa B Daniele Lazzari. Collaborano Daniele Scattini, Marco Posti, il presidente Michele Caciotto, Gabriele Cicero, giocatore prima squadra del Tavernelle, Abde Fahimi allenatore insieme a Marta Gelosia degli Esordienti 2011 di Tavernelle e Grassroots Level E. Un lavoro importante dove i gruppi si troveranno divisi per età così da garantire allenamenti mirati.