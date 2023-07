Summer Camp e rinnovi in corso

Proseguono i Summer Camp organizzati dalle società affiliate al Perugia calcio. Attualmente è in corso quello della JA Football Academy, che si trova a Malta, società guidata del presidente Jethron Azzopardi. Tante le attività messe in campo per i ragazzi, sotto la guida del tecnico Academy Salvatore Cannito e del collaboratore logistico Marco Barci. Nei giorni scorsi, invece, è terminato quello organizzato dalla Asd Elefantino Calcio, società di Catania ormai da anni affiliata biancorossa. Non solo camp estivi ma anche rinnovi di collaborazione con il club di Pian di Massiano. In questi giorni Asd La Cantera Bruzia, società della Calabria, e Asd Virtus Bottegone, di Pistoia, hanno deciso di proseguire la collaborazione con l’Academy biancorossa, testimoniando ancora una volta la fiducia per il progetto coordinato dal vice presidente del Perugia, Mauro Lucarini.