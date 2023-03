Sir Safety a passo di carica "Subito la testa a gara 2"

Il positivo esordio nei play off scudetto fa ben sperare il popolo dei tifosi della Sir Safety Susa Perugia che si è presentata imbattuta alla fase finale della stagione. Il 3-0 inflitto sabato all’Allianz Milano ha visto il sestetto perugino controllare il primo set in cui gli ospiti hanno tentato di stare a contatto e poi filare dritti al successo con la solita dimostrazione di forza. Dalle parole del centrale bianconero Roberto Russo (nella foto) traspare soddisfazione ma anche la testa già rivolta a gara 2: "Siamo partiti un po’ a rilento nel primo set e anche loro all’inizio hanno giocato molto bene. Poi siamo usciti fuori mettendo in campo il nostro gioco con qualità. Siamo soddisfatti, ma cancelliamo subito e pensiamo a gara 2 perché loro giocheranno in casa, saranno affamati e cercheranno di metterci in difficoltà. Per noi sarà importante stare concentrati e pensare al nostro gioco ed alla nostra metà campo". Anche per coach Andrea Anastasi applicazione e concentrazione saranno fondamentali per tutta la serie: "Spesso in queste gare i set sono decisi da pochi palloni ed i ragazzi sono stati bravi a gestire la fase finale del primo parziale. Poi siamo andati bene nel secondo e terzo set, mettendo una marcia in più soprattutto siamo stati bravi a muro. Adesso andiamo avanti perché mercoledì c’è un’altra gara che sarà completamente diversa. Loro avranno sicuramente voglia di metterci in difficoltà, giocheranno nel loro palazzetto e noi avremo bisogno di stare molto concentrati".