Sir Perugia: buoni segnali dall'amichevole a Perugia contro Santa Croce

SIR

2

SANTA CROCE

2

(20-25, 25-18, 23-25, 26-24)

: Ben Tara 25, Solé 12, Held 8, Candellaro 7, Fiori 2, Tesone, Colaci (L1), Dionigi 6, Cassieri, Severini, Fossa, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

SANTA CROCE: Parodi 14, Gatto 11, Cargioli 9, Mati 9, Colli 9, Coscione 2, Loreti (L1), Brucini 4, Matteini 1, Russo, Petratti, Giannini, Gabbriellini (L2). All. Michele Bulleri.

SIR (b.s. 24, v. 6, muri 8, errori 9). KEMAS (b.s. 20, v. 2, muri 9, errori 14)

Un pareggio che porta buone indicazioni in vista del campionato di superlega maschile alla Sir Susa Vim Perugia nell’amichevole disputata ieri alla presenza di un centinaio di appassionati. Buona la resistenza della Kemas Lamipel Santa Croce di A2, per una gara sulle montagne russe, cedendo il primo parziale, risalendo la china nel secondo, perdendo in volata il terzo e trovando il guizzo decisivo nel finale del quarto. In casa perugina miglior realizzatore l’opposto Ben Tara che ha chiuso con venticinque punti, di cui tre ace e tre muri. Al termine dell’allenamento congiunto il commento di Tim Held: "Giorno dopo giorno cerchiamo di esprimere il nostro miglior gioco. Stiamo lavorando tanto in queste settimane sulle chiamate, sui movimenti, sullo stile di gioco, strada facendo troveremo la nostra continuità. Gli alti e bassi fanno parte del percorso. Santa Croce ha giocato bene, è un’ottima squadra per la serie A2, per noi è stato un buon test e credo che abbiamo fatto vedere molte cose buone. Domani con Siena sarà un’altra occasione per proseguire nel percorso".