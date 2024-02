Settore giovanile. La Primavera sfida la Ternana al "Paolo Rossi». Tutti gli appuntamenti delle Under biancorosse

Dopo il week end scorso cha ha portato buoni risultati in casa biancorossa, le squadre giovanili del Perugia preparano il bis e il riscatto, nel caso dell’Under 16 caduta sul campo del Benevento.

Ad aprire il calendario del week end c’è la Primavera biancorossa che sabato sarà impegnata nella sfida delle sfide, nel derby contro la Ternana. I biancorossi di Del Bene, reduci dal pareggio esterno sul campo del Palermo, giocheranno (ventunesima giornata) alle 12 al centro sportivo "Paolo Rossi" di Pian di Massiano.

Andrà in trasferta invece l’Under 17 (34 punti in piena zona play off) che domenica affronta il Pineto (ventiduesima giornata) alle 14 al centro "Poggio degli Ulivi" di Pescara. Match casalingo per la formazione Under 16 che domenica sfida la Vis Pesaro (diciassettesima giornata) al centro sportivo "Paolo Rossi": calcio di inizio alle 16.

In viaggio a Pineto l’Under 15 biancorossa: domenica alle 12 si gioca la ventiduesima giornata al centro "Poggio degli Ulivi" di Pescara.

Turno di riposo, invece, per la formazione Under 14.

L’Under 13 del Perugia, invece, sabato attende la Roma (quindicesima giornata) alle 14,30 a Pian di Massiano al "Paolo Rossi".

Per quanto riguarda invece le grifoncelle: Perugia Women-Condor Treviso si disputa domenica alle 11 al centro sportivo biancorosso.