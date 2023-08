Santoro verso la B A spuntarla potrebbe essere il Palermo

Simone Santoro (1999) è tra i giocatori destinati a lasciare la maglia biancorossa. Il centrocampista (per il quale il Perugia ha investito circa trecentomila euro prelevandolo dal Teramo) è corteggiato da tre squadre in serie B. È quindi destinato a mantenere la categoria. Sul calciatore ci sarebbero le attenzioni di Palermo, Pisa e dell’ex direttore Castagnini oggi al Brescia. Pare che la squadra più in vantaggio per accaparrarsi il calciatore sia il Palermo. Stavolta, però, non sono previste rescissioni contrattuali. Il Perugia con la cessione di Santoro vuol fare almeno cassa.