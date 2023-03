Sale l’attesa per il big match tra Ellera e Sansepolcro

Sale l’attesa per il big match della ventottesima giornata in Eccellenza con grande cornice di pubblico. Domani alle 15 la capolista Sansepolcro, che guida il campionato con 3 lunghezze in più rispetto all’Ellera, sarà di scena proprio al Fioroni di Ellera per una sfida che può valere una stagione. Sarà un arbitro friulano, il figlio d’arte Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, a dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Brizioli e Francesco Spena di Perugia. Sia Armillei che Ciucarelli potranno contare su tutti gli effettivi a disposizione. Ellera imbattuta da un intero girone, biturgensi che vengono da 6 risultati utili.