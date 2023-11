Rappresentativa Lega Pro. Dieci giovani biancorossi convocati

Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Al centro tecnico federale di Coverciano, da ieri fino a domani, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia. Il raduno della Serie C prevede partitelle in famiglia alle 11,30 dei rispettivi giorni. Ecco i giovani biancorossi convocati: Cosimo Mori e Andrea Giordani con l’Under 17, Leonardo Vinti, Christian Dottori, Elio Agnissan, Michelangelo Perugini e Francesco Merico con l’Under 16, Giorgio Bosi, Filippo Olimpieri e Nicolò Bendini con l’Under 15.