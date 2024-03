Protagonista. Paz, altro riconoscimento. È nella Top 11 della C

Non solo la tappa del "Miglior Grifone", per Yeferson Paz arriva un altro riconoscimento, dopo la partita con il Gubbio e la rete che ha portato tre punti nelle casse biancorosse. Tuttoc.com, infatti, ha inserito l’esterno destro del Perugia nella Top 11 del turno di campionato che si è concluso. "Spinge come un treno, senza dimenticarsi della fase difensiva. Determinante anche nel derby umbro, deciso dal settimo centro in campionato". Con questa motivazione la redazione di TuttoC.com, portale specializzato della terza serie italiana, lo ha inserito nella Top11 della trentaduesima giornata. L’esterno biancorosso, con i suoi sette gol, ha scalato, fino al vertice, la classifica dei capocannonieri biancorossi. Oggi è in testa alla graduatoria insieme a Seghetti, oltre alle sette marcature, per lui anche due assist in questo campionato.