Programma. Il turno si apre stasera. Due gare sono rinviate

Il prossimo turno di campionato prende il via domani sera e si disputeranno solo otto incontri. Infatti sono state rinviate Rimini-Olbia Juventus Next Gen-Virtus Entella che si sarebbe dovuta disputare domenica al ’Moccagatta’ di Alessandria. Le sfide saranno recuperate il 3 aprile, il rinvio è stato disposto per gli impegni di diversi giocatori con le rispettive Nazionali. Nel girone A slitta Triestina-Atalanta U23. La trentatreesima giornata si apre con la sfida Sestri Levante-Gubbio, in agenda alle 20,45. Cinque le gare in agenda sabato, tutte con fischio di inizio alle 17,30. Oltre al match Perugia-Pineto, attenzione per la gara Spal-Carrarese, in campo anche Torres-Vis Pesaro, Pescara-Pontedera e Recanatese-Ancona. Due le gare in programma domenica che chiuderanno la giornata: Arezzo-Fermana e Lucchese-Cesena, entrambe in agenda alle 14.