Precedenti. L’ultimo blitz è targato Mazzetti. Al "Neri» poca gloria per i grifoni

Un’altra tradizione negativa da ribaltare. Dopo lo stadio di Ferrara, nemico fino al blitz dei giorni scorsi con la rimonta messa a segno da Iannoni e Vazquez, stavolta è il turno di quello di Rimini. Il "Romeo Neri" che domani ospiterà i biancorossi di Francesco Baldini (fischio di inizio alle 20,45) non si può certo definire uno stadio "amico" per il Perugia che, negli 11 precedenti (a partire dalla stagione 1959-1960), è riuscito a sbancarlo in una sola occasione.

Lo score parla chiaro e racconta di sette sconfitte per i biancorossi, tre pareggi e un successo.

L’unico blitz risale alla stagione 196667 e anche allora le due squadre militavano nel campionato di Serie C: finì 3-1 in favore del Grifo di Guido Mazzetti grazie alle reti di Lolli (2) e Ramacciotti. E nell’unica occasione che i biancorossi riuscirono a festeggiare, chiusero la stagione trionfale con la promozione in serie B.

Rimini e Perugia si sono incontrate per l’ultima volta nel girone eliminatorio della Coppa Italia, nella stagione 20042005: in quella occasione i padroni di casa vinsero di misura sul Perugia di Colantuono grazie alla reti di Muslimovic. E quindi l’ultimo biancorosso a segnare al "Neri" è stato Rambaudi che, nel match della stagione 8889, mise a segno il gol del pareggio.