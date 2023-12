Precedenti. Di Kouan l’ultimo gol da tre punti. La lunga storia tra i due club

L’ultima vittoria in occasione dell’ultimo incrocio, nella stagione 2020-2021. Mentre l’ultimo ko dei biancorossi sul campo dell’Arezzo risale alla stagione 2007-2008. Una rete di Kouan regalò il successo alla squadra di Caserta alla seconda giornata di campionato, in un clima poco da derby, viste le restrizioni del Covid tre anni fa. Lo scivolone più recente, invece, nella stagione di serie C 2007-2008 con Salvatore Matrecano in panchina. L’ex difensore aveva preso il posto di Cuccureddu, ma l’esperienza fu molto breve.

tro. Quello di lunedì prossimo sarà il derby numero 31 della storia tra Arezzo e Perugia che si giocherà in casa degli amaranto. I 30 precedenti ad oggi, contano 12 vittorie del Cavallino, 12 pareggi e 6 successi del Grifo. Il primo confronto è datato 25 ottobre 1931, mentre l’ultima nella stagione 2020-21, nefasta per l’Arezzo che retrocesse in serie D al termine di quel campionato, con il Grifo che invece brindò alla serie B. Anche il penultimo precedente, disputato in serie D, è ad appannaggio dei rivali di sempre: il 7 novembre 2010 una rete di Zanchi condannò alla sconfitta l’Arezzo.

Per molti il debutto ufficiale della rivalità tra le due piazze ha una ricorrenza: quella del 22 dicembre 1974: l’Arezzo con in panchina Pinella Rossi deve giocare in campo neutro a Pistoia per la squalifica del campo per sei giornate per l’assedio all’arbitro Turiano di Reggio Calabria. Una strenna natalizia indigesta, un 3-2 per gli umbri con gli amaranto due volte in vantaggio e poi ripresi e superati. Facendo un nuovo balzano in avanti, c’è un altro incrocio significativo.

Quello di 19 anni fa: il 19 dicembre del 2004 è una data da ricordare per il Grifo con un successo per 2-1. L’Arezzo era neo promosso in B dopo la cavalcata trionfale dell’anno precedente. I biancorossi, invece, retrocessi dalla serie A. Mascara e Do Prado lanciarono gli umbri, inutile la rete di De Zerbi.