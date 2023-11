Perugia, Seghetti è già recordman. Gol-minuti giocati: nessuno come lui

Un incidente di percorso, pesante da digerire, che non dovrà lasciare eccessivi strascichi dentro e fuori. Sarebbe sbagliato eccedere in drammi per una sconfitta, in un campionato che il Perugia ha dimostrato di poter affrontare da protagonista.

Il Grifo avrà modo di dimostrare di aver sbandato senza conseguenze se domenica tornerà a conquistare punti pesanti nel match contro il Gubbio.

Ma nella notte di Ancona c’è stato anche un raggio di sole: la terza rete di Alessandro Seghetti. L’attaccante, subentrato, ha provato a riaprire una partita che purtroppo era ampiamente compromessa. E con quello al Del Conero fanno tre. Numeri che fanno di Seghetti il miglior marcatore della serie C come media golminuti. Nessuno come il giovane attaccante. Senza contare che con la rete messa a segno contro l’Ancona, Seghetti è diventato il capocannoniere biancorosso e ha tagliato anche un altro traguardo importantissimo: è anche il miglior marcatore classe 2004 nelle tre categorie professionistiche italiane per media gol-minuti giocati. A referto, infatti, una rete ogni 133’. Alessandro Seghetti ha 19 anni, e già si porta in dote i suoi record con i 3 gol in stagione in 420 minuti nelle dodici gare della stagione.

Nella prima parte del campionato Baldini lo sceglieva soprattutto in corsa, per le sue capacità come si dice di "spaccare le partite", di rendere la vita difficile all’avversario già provato. Poi contro la Virtus Entella la seconda occasione dal primo minuto, sfruttata con il gol. Ad Ancona, probabilmente, avrebbe strappato la conferma dal primo minuto ma un piccolo affaticamento muscolare lo ha costretto a lavorare a parte fino a due giorni dal match.

Il 18 agosto ha firmato il suo promo contratto da professionista, in due mesi e mezzo si è già costruito una bella fama tra i grandi. Anche i tifosi lo hanno premiato in questa domenica amara: è lui a vincere la tappa del Miglior Grifone nella notte della prima sconfitta in campionato. Ora il Perugia, insieme a Seghetti, deve riprendere il cammino per avvicinare le prime due della classe. Nel mirino c’è il Cesena, squadra che, anche se dietro la capolista Torres in classifica, potrebbe rappresentare l’ostacolo più difficile da superare per il salto. Ma a proposito di Cesena, il capocannoniere del girone, l’attaccante bianconero Simone Corazza salterà per squalifica le prossime tre partite di campionato. L’attaccante è stato infatti fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nel corso della partita contro il Gubbio. "La società si riserva il diritto di appellarsi al ricorso contro la sanzione", fa sapere il club.