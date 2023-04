Perugia, ripresa oggi pomeriggio La Spal apre le porte ai tifosi

PERUGIA – Dopo un giorno di riposo, il Perugia si ritrova oggi pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a preparare la sfida salvezza in programma domenica sul campo della Spal. Fabrizio Castori già domenica, il giorno dopo il pareggio con il Cosenza, ha fatto il primo punto della situazione nella seduta di scarico a Pian di Massiano. Ryder Matos, uscito per una botta alla schiena nel match contro la squadra di Viali, non desta preoccupazione e oggi dovrebbe già ripartire con il gruppo. Francesco Lisi, che ha giocato solo un tempo, avrà una settimana in più per tornare in condizione e poter, così, dare piena disponibilità dall’inizio. Anche per Santoro sarà una settimana importante: il centrocampista sta giocando non al meglio della forma per un fastidio alla caviglia, la settimana che viene sarà necessaria per ritrovare lo smalto perduto.

Importante, in chiave rush finale, il ritorno in gruppo di Marco Olivieri. L’attaccante, rimasto lontano dal gruppo per recuperare dal problema muscolare, in settimana tornerà ad allenarsi con la squadra. Potrebbe strappare una convocazione per il match di domenica, comunque tornare a disposizione per le ultime, decisive, sfide. I biancorossi si ritrovano oggi pomeriggio, appuntamento in campo alle 16. L’avversario. Dopo il pareggio contro il Modena, la Spal ha svolto domenica una seduta di scarico. Ieri, come Castori, anche Oddo ha concesso la giornata libera prima di immergersi nella delicatissima settimana lavorativa che porterà alla cruciale sfida di domenica pomeriggio contro il Perugia. La ripresa è fissata per oggi alle 17: il programma della Spal prevede poi allenamenti mattutini domani e giovedì, entrambi alle 11 e saranno a porte aperte per permettere ai tifosi di stare vicini alla squadra in un momento delicatissimo della stagione. Inoltre la società ha scontato i biglietti del cinquanta del per cento per puntare a riempire lo stadio.

Alla ripresa dei lavori sono da valutare le condizioni di Arena uscito anzitempo nel derby contro il Modena, mentre Nainggolan è stato sostituito solo per crampi. Una buona notizia per l’ex biancorosso Massimo Oddo, che contro il Grifo dovrà fare a meno dello squalificato Meccariello.