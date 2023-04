Perugia, la Reggina vince al Curi in rimonta

Perugia, 5 aprile 2023 – La Reggina trionfa al Curi in rimonta. La squadra di Filippo Inzaghi è tornata al successo dopo quattro sconfitte di fila, aggiudicandosi per 3-1 il recupero della 29esima giornata. Erano stato gli umbri a passare in vantaggio con un guizzo in area di Di Serio, bravo a rientrare sul sinistro e a insaccare. Immediata la reazione della Reggina che ha trovato la rete con una punizione di Hernani che si è infilata all'angolo basso con la complicità di un incerto Gori. Nella ripresa la Reggina ha ribaltato il punteggio. Su una punizione di Di Chiara il portiere Gori ha bloccato la palla oltre la linea di porta (come rilevato attraverso un consulto Var). Ad andare vicino al gol è stata ancora la Reggina, prima con un colpo di testa di Bouiah e poi con un tiro di Rivas deviato sulla traversa da Struna. Il tris dei calabresi è arrivato Con Canotto, il cui gol in contropiede è stato prima annullato per fuorigioco e poi assegnato ancora grazie alla Var.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Gori 4 (8' st Furlan 5.5); Sgarbi 6, Curado 6, Struna 6; Casasola 6, Iannoni 6, Santoro 6 (34' st Bartolomei sv), Cancellieri 6.5 (21' st Paz 6); Kouan 5 (21' st Luperini 5); Di Serio 6.5, Ekong 5 (8' s.t. Di Carmine 6). In panchina: Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Capezzi, Vulic, Matos. Allenatore: Castori 5

REGGINA (3-5-2): Colombi 6.5; Cionek 6, Camporese 6, Gagliolo 6 (46'st Bondo sv); Bouah 6 (19' st Loiacono 6), Fabbian 6, Crisetig 6, Hernani 7, Di Chiara 6.5 (19' st Liotti 6); Rivas 6.5 (28' st Canotto 7), Strelec 6 (28' st Menez 6). In panchina: Contini, Aglietti, Gori, Cicerelli, Crisafi, Terranova, Lombardi, Bondo. Allenatore: Inzaghi 7

ARBITRO: Camplone di Pescara 6

RETI: 24'pt Di Serio, 38'pt Hernani, 3'st autorete Gori, 38'st Canotto

NOTE: temperatura fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori paganti 3.321. Incasso non comunicato. Abbonati 2.768, quota non comunicata. Ammoniti Casasola, Bouah, Struna, Santoro, Di Serio, Hernani. Angoli 10-6. Recuperi: pt 2', st 7'.