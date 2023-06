Perugia in Serie A, 25 anni fa il Cobra Tovalieri decise lo spareggio con il Torino.

Un altro giorno indimenticabile, non quanto quello di Foggia, ma anche il 21 giugno del 1998 è un giorno che resta nella memoria. Venticinque anni fa, allo stadio di Reggio Emilia andò in scena lo spareggio per andare in Serie A tra Perugia e Torino che sancì, dopo i calci di rigore, il ritorno nel massimo campionato del Grifo di Ilario Castagner.

Le due squadre terminarono la stagione regolare appaiate al quarto posto della classifica a quota 62 punti e quindi per decidere chi, oltre Salernitana, Venezia e Cagliari, dovesse salire in A ci fu bisogno dello spareggio.

A Reggio Emilia il Torino rimase in 10 uomini dopo soli 8 minuti di gioco per l’espulsione di Tricarico. Il Grifo riuscì a portarsi in vantaggio alla mezz’ora della ripresa grazie ad una zampata di Tovalieri ma il bomber granata Ferrante ristabilì la parità solo 5 minuti più tardi.

Il risultato di 1-1 non cambiò nemmeno dopo i tempi supplementari e quindi la Serie A si decise ai calci di rigore. L’unico a sbagliare fu Tony Dorigo (palo) e quindi toccò al Cobra Tovalieri trasformare il penalty decisivo che fece impazzire di gioia tutto il popolo biancorosso.