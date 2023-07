Perugia diventa capitale europea del karate 2024

A Perugia si preannuncia un grande appuntamento con il karate. Arriva dalla Spagna un importante riconoscimento, per le scuole umbre rappresentanti il movimento del Karate stile Goju-ryu, da parte dell’organismo mondiale OGKK (Okinawa Goju-ryu Karatedo Kyokai) che ha assegnato l’edizione 2024 del "19° Gasshuku Europeo" all’Italia. Dopo la settimana di allenamenti dedicati all’approfondimento del Karate tradizione di Okinawa, a Murcia in terra iberica, si è tenuta l’annuale convention dei rappresentanti delle nazioni con la presentazione delle candidature per la programmazione dei prossimi eventi internazionali dove la proposta promossa dal Maestro Andrea Arena ha battuto la concorrenza di Belgio e Finlandia. "Un successo di grande portata quello di essere riusciti nell’intento di far assegnare all’Italia la prossima edizione del Gasshuku europeo – dice Andrea Arena co-responsabile Ogkk Italia -. È la realizzazione di un sogno che avevamo insieme al Maestro Rossano Rubicondi e siamo riusciti nell’intento di portare in Umbria, a Perugia, dei maestri 10° dan della nostra disciplina. Siamo già al lavoro per rendere l’evento di giugno 2024 un momento memorabile per tutte le delegazioni internazionali e per tutti i nostri ospiti giapponesi". Parla Anna Grazia Baldelli: "Quello di ospitare a Perugia nel 2024 il Gasshuku Europeo è davvero un gran riconoscimento per la nostra scuola del Cus Perugia, da sempre a braccetto dell’Hagakure". Francesca Monacchia, tecnico del Cus Perugia: "Un’esperienza unica poter lavorare a fianco dei maestri giapponesi. Occasione di crescita costante dentro e fuori il tatami".