Perugia, Di Carmine ha ritrovato il sorriso

di Francesca Mencacci

Chi lo conosce bene, lo sa: Samuel Di Carmine ha bisogno di sentire fiducia intorno per poter rendere al massimo e poter trascinare la squadra. Eppure in questa stagione nonostante la piena fiducia non sia mai mancata, dimostrata con la maglia titolare come nessun altro davanti, Di Carmine ha stentato in zona gol, deludendo forse le attese con le sue tre reti. Ma per una stagione in chiaroscuro ci sono delle attenuanti: un gioco, quello attuato da Castori che sarà redditizio ma che indubbiamente non è proprio il vestito migliore per lui, e poi quel rigore sbagliato nel derby dell’andata che ha tolto punti al Perugia ed energie psicofisiche al giocatore. Ma la rete contro il Cittadella, arrivata nel momento giusto, nella fase più delicata della stagione, in uno scontro diretto, dopo un primo tempo della squadra così così va letta come la molla giusta per questo finale di stagione. Di sicuro è stata provvidenziale per Perugia. Dopo la rete scacciacrisi Di Carmine si è confessato a cuore aperto, senza filtri, facendo anche mea culpa.

"Come sapete per me il gol è fondamentale e sono felice di esser tornare a segnare – ha dichiarato al termine del confronto con il Cittadella –. Mi sono incaponito troppo, negli ultimi mesi, sul pensiero del gol che non arrivava, ed ho sbagliato. Tutti sanno quanto tengo a questa piazza e mi dispiace perché tra il rigore sbagliato e qualche problema fisico mi sono un po’ incupito. Adesso voglio essere ottimista perché se sono positivo la palla giusta arriva, come è successo stavolta". E se la palla giusta arriverà, sicuramente Di Carmine sarà al posto giusto per trasformarla in gol. E a proposito di palla giusta, restando in attacco, il Perugia e il suo allenatore si coccolano Matos, giocatore ritrovato nel fisico e nello spirito. Prima ha provato a mandare in gol Lisi, poi ci è riuscito con Di Carmine. La qualità del calciatore brasiliano sarà fondamentale nella fase finale di questo torneo che dovrà regalare al Perugia la salvezza. Castori, inoltre, avrà due settimane per rimettere in sesto Di Serio e per far tornare in campo Olivieri. Allora sì che il Grifo potrà contare sull’attacco al gran completo, con giocatori per tutti i gusti.