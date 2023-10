Perugia: 10 Reti con 10 Marcatori Diversi, Centrocampisti Scatenati

Nessuno come il Perugia. Dieci le reti realizzate fino ad ora, sette in campionato e tre in Coppa, dieci marcatori diversi.

Francesco Baldini sa di non avere un bomber in casa, ma si può consolare con questo dato che racchiude il nuovo mondo biancorosso. Intanto che nella rosa del Perugia segnano tutti, dai difensori agli attaccanti, passando per i centrocampisti che sono protagonisti in questo particolare score con cinque marcature. Morale, il gioco del Perugia può portare tutti in zona gol. Il via alle danze, dopo il debutto di Lucca finito senza reti, in Perugia-Pescara con Cancellieri che con una splendida punizione riporta la gara in parità.

Nel blitz stagionale di Ferrara, i biancorossi vincono in rimonta e a mettere la firma sono Iannoni e Vazquez. Nella gara interna con il Pontedera, invece, arriva la firma di Matos. Nel rocambolesco pareggio in casa del Rimini, invece, tocca a due centrocampisti andare in gol. Prima Kouan e a seguire Bartolomei, alla prima firma con la maglia del Perugia. Il reparto centrale va ancora a segno, nella prima vittoria stagionale del Curi, il sigillo è di Santoro, alla sua prima da titolare in questa stagione, impiegato da Baldini, per l’occasione, alle spalle della coppia d’attacco. Un esperimento che potrebbe essere riproposto, anche se il gioco del Grifo è apparso meno fluido.

E poi c’è la Coppa Italia, il successo con il Monterosi di giovedì arriva, ancora in rimonta, e con tre gol di tre "nuovi" calciatori. La rete di Torrasi che pareggia il conto, il primo gol con il Perugia di Vulikic da calcio d’angolo e poi il rigore di Lisi (il primo stagionale per i biancorossi). E così tra campionato e coppa fanno dieci con dieci firme diverse. Una cooperativa del gol al servizio dell’obiettivo.

Nel girone biancorosso si segnala anche il rendimento del Cesena, che ha messo sul taccuino dieci marcatori ma con diciannove reti all’attivo solo in campionato. Una macchina da gol quella bianconera con tanti attori protagonisti. Anche il Pescara è squadra che va parecchio in gol, Zeman fino ad ora ha contato nove marcatori differenti nelle dodici reti realizzate in campionato.