Orvietana, Sansepolcro, Trestina: tocca a voi

di Nicola Agostini

Due trasferte su tre alla prima di campionato per le umbre di serie D. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari dei novi gironi di serie D. Da domenica prossima, insomma, si torna a fare sul serio con la prima giornata del girone E che vedrà il Sansepolcro di scena a Grosseto, mentre il Trestina farà visita al Ponsacco e l’Orvietana ospiterà il Tau Altopascio. Sarà un po’ come tornare sul luogo del delitto per il Trestina che proprio quattro mesi fa usciva sconfitto dal Comunale di Ponsacco nella finale playout poi cancellata dal ripescaggio. Un esordio fuori casa obbligato vista l’alternanza con il Città di Castello che domenica giocherà al Bernicchi contro l’Olympia Thyrus per la prima giornata del campionato di Eccellenza. Debutto in trasferta forzato anche per il Sansepolcro a causa del Palio della Balestra. E che debutto. I bianconeri di Bricca, forti anche del neo acquisto Marco Civilleri, centrocampista ex Trapani, classe 1991, faranno subito visita ad una delle corazzate del girone, il Grosseto. Ma non finisce qui perché alla seconda giornata, domenica 17 settembre, a Sansepolcro arriverà l’Orvietana, nel primo derby stagionale. I biturgensi giocheranno poi in casa contro il Tau Altopascio e alla quarta giornata faranno visita al Livorno, altra corazzata del girone. Un avvio decisamente niente male.

Per il Trestina, invece, la prima al Casini sarà domenica 17 settembre contro il Poggibonsi, a seguire trasferta in casa del Real Forte Querceta e secondo impegno interno domenica 1 ottobre contro il Ghiviborgo. Per l’Orvietana seconda gara interna domenica 24 settembre contro il Follonica Gavorrano e, alla quarta giornata, trasferta a Seravezza. Ultima giornata in programma domenica 5 maggio con l’Orvietana che ospiterà il Livorno, mentre a Trestina sarà di scena la Sangiovannese e il Sansepolcro farà visita al San Donato Tavarnelle. Saranno quattro le domeniche di sosta, 24 e 31 dicembre e 17 e 31 marzo, e due i turni infrasettimanali programmati per mercoledì 1 novembre, alla nona giornata e giovedì 28 marzo nel classico turno pre pasquale valido per la ventinovesima giornata.