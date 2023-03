Matos, che classe Gori e Sgarbi fanno muro

GORI 7 Fa la differenza in avvio: salva il risultato al 6’ su Carriero. Si ripete nella ripresa su Maistrello e con una serie di interventi a terra e in uscita.

SGARBI 7 La squadra prende un’imbucata. Un caso. Poi si alza il muro. Provvidenziale nell’anticipo su Asencio al 38’ della ripresa.

ANGELLA 6,5 come il compagno, passata la paura, torna ai livelli importanti conosciuti.

STRUNA 6,5 Grande supporto. Pulisce l’area nella ripresa sulla respinta di Gori (9’), sempre attento.

CASASOLA 7 Sale a quota sei gol, e stavolta non segna dal dischetto, ma da bomber, sfruttando al massimo il corner di Lisi. Chiude il match. Rete a parte, solito sostegno sulla fascia.

CAPEZZI 6 nel primo tempo si vede poco. Una presenza ombra che cresce, come la squadra, nella ripresa.

SANTORO 6 ci prova all’inizio

dalla distanza, anche per lui una sfida più di sacrificio che in vetrina.

LISI 6,5 Quando trova varchi, dà l’impressione di poter inventare quacosa. Ha l’unica chance del primo tempo su suggerimento di Matos. Calcia il corner del 2-0.

LUPERINI 6,5 Mezzo voto in più per l’azione del vantaggio che nasce da una sua iniziativa a centrocampo. Al di là dell’episodio, la prestazione generale è confortante.

DI CARMINE 7 un gol bello e pesante.Tanto lavoro per la squadra stavolta ripagato.

MATOS 6,5 Ha una marcia in più. Lo dimostra in occasione dell’assist per Di Carmine. Ci aveva provato anche nello scadere del primo tempo con Lisi.

DI SERIO 6 Deve ritrovare la condizione.

PAZ 6 Si vede poco

BARTOLOMEI s.v.

IANNONI s.v.

EKONG s.v.

Francesca Mencacci